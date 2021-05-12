В Сыктывкаре организован мемориал в память о погибших в Казани

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В Сыктывкаре почтить память погибших в Казани можно у школы № 12 имени Олега Кошевого.

Жители столицы Коми организовали мемориал у памятника учителю рядом со школой. Сюда горожане приносят цветы, чтобы поддержать родителей Татарстана и разделить с ними их боль.

Ранее глава Коми Владимир Уйба направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, в которой пожелал душевных сил родным погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

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