Суд разрешил жителю Коми не платить 140 тысяч за свет

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Усть-Вымский районный суд отказал энергоснабжающей организации Коми во взыскании с гражданина задолженности за электроэнергию в размере 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Эта задолженность была начислена с декабря 2013 по ноябрь 2020 года. Применив по заявлению ответчика последствия пропуска срока исковой давности, суд отклонил требования истца по обязательствам, связанным с оплатой электроэнергии за январь 2018 года и ранее.

Выяснив, что счетчик, установленный в жилом доме, считался вышедшим из строя, суд признал необоснованными доводы истца о необходимости расчета платы за электроэнергию за период с февраля 2018 по июль 2020 года исходя из показаний такого прибора. Более того, в доме, принадлежащем ответчику, в это время никто не жил и не был зарегистрирован.

– Суд произвел расчет платы за электроэнергию за указанный период в размере 0 рублей и отказал в удовлетворении исковых требований в данной части, – говорится в сообщении.

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