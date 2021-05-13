На 44-ом году жизни скончалась известная феминистка и секс-блогер из Коми

Фото: из личного архива Татьяны Никоновой

Накануне скончалась известная фемактивистка и журналистка из Коми Татьяна Никонова. На момент смерти ей было всего 43 года.

О смерти Татьяны сообщили ее родственники в Telegram-канале. Они также сообщили, что время и дата прощальной церемонии будут известны позже.

Близкие попросили общественность быть тактичными в этот сложный для семьи погибшей время. Причины скоропостижной гибели журналистки пока не раскрываются. По предварительным данным, Татьяна Никонова умерла от болезни.

Справка

Татьяна Никонова родилась 4 февраля 1978 года в Печоре. Была известна своей активной позицией в феминизме, работала журналисткой и блогером. Татьяна также вела блог, где освещала темы сексуальности.

Татьяна Никонова известна как создатель первого в России блога со сплетнями о жизни светских людей и звезд Spletnik.ru. За свою карьеру она работала в различных изданиях, в том числе The Village, GQ, Афиша Daily.

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