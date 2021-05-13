В Коми грузоперевозчик выплатил 46 штрафов после ареста машины

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Прилузском районе грузоперевозчик выплатил 46 штрафов после ареста автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Должник дважды увеличил сумму долга – когда не воспользовался 50-скидкой при ранней оплате штрафов и когда вышел за пределы срока для добровольного исполнения требований исполнительных документов. Было возбуждено 46 исполнительных производств о взыскании с индивидуального предпринимателя штрафов Ространснадзора. Величина каждого из них составила 10 тысяч рублей.

Дело в том, что грузоперевозчик был признан виновным в несоблюдении требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами массой свыше 12 тонн.

У предпринимателя была возможность оплатить штрафы в 20-дневный срок с 50-процентной скидкой, однако эту возможность он не использовал, более того, настолько затянул с выплатой, что взыскателю пришлось обратиться в службу судебных приставов.

Для побуждения должника к исполнению требований исполнительных документов судебный пристав наложила запрет на регистрационные действия с шестью транспортными средствами, а затем арестовала одно из них – Ford С-Мах. Чтобы не лишиться легкового автомобиля, предприниматель немедленно выплатил 460 тыс. рублей штрафов. Сейчас на исполнении находятся 27 исполнительных производств о взыскании с предпринимателя исполнительского сбора на общую сумму 27 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре арестовали Lexus фигурантки громкого уголовного дела

У нее также изъяли крупную сумму денег (подробнее)