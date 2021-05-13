В Сыктывкаре 32-летний мужчина забил до смерти неугомонного друга

Житель Сыктывкара подозревается в избиении до смерти знакомого Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на больничной койке скончался 43-летний местный житель. Причиной его гибели стала тяжелая черепно-мозговая травма. Оказалось, что перед смертью его избил знакомый.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, кровавая драма развернулась на улице Морозова между двумя пьяными мужчина 43 и 32 лет. Следователи, восстановившие картину того дня, рассказали, что конфликт между сыктывкарцами возник из-за неадекватного поведения погибшего. Молодой мужчина был намерен успокоить своего знакомого и применил физическую силу.

- Во время ссоры обвиняемый нанес погибшему несколько ударов в область головы. В бессознательном состоянии потерпевший был госпитализирован в больницу, где через некоторое время от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы скончался, -уточнили в ведомстве.

На данный момент подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него следствие инициировало избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

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