В Коми руководитель нефтедобывающей организации задолжал государству почти 800 млн рублей

Мужчина два года уклонялся от налоговой Фото: Архив "КП"

В Усинске в связи с возмещением в полном объеме причиненного бюджетной системе ущерба прекращено уголовное преследование руководителя нефтедобывающей организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По данным следствия, фигурант уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, исчисленного за отчетные периоды 2018-2020 годов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, что лишило бюджета России около 570 млн рублей.

В ходе предварительного следствия руководитель организации в полном объеме (с учетом пени и штрафов) возместил причиненный ущерб на общую сумму более 786 млн рублей.

- В соответствии с законом лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198-199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме, - уточнили в СК по Коми.

С учетом данных обстоятельств и заявления подозреваемого уголовное дело в отношении него прекращено.

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