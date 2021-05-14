«Запах гнили и мухи»: в квартире Коми обнаружили трупы мужа и жены

Женщина не выжила в квартире с умершим мужем в Инте Фото: Архив "КП"

В Инте обнаружены тела пожилых супругов в одной из городских квартир. О страшной находке сообщили соседи погибших. По их словам, по вентиляции дома начал поступать неприятный запах гнили, к тому же, квартиранты заметили, что в помещении появились насекомые и мухи.

Обеспокоенные соседи начали стучать в дверь к пенсионерам, однако там никто не открывал. Жильцы приняли решение: вызвать полицейских. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили ужасную картину: два бездыханных тела лежало на полу, женщина застыла с протянутой к мужу рукой.

Оказалось, что скончавшаяся была инвалидом и нуждалась в помощи. За ней все это время ухаживал супруг, однако в один из дней он просто упал замертво. Бедная женщина осталась одна и жила все это время с трупом, пока не скончалась сама.

В интинском отделе СУ СК России по Коми уточнили, что погибшими оказались 81-летние пенсионеры. Для установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляет издание «КомиОнлайн».

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