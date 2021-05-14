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Происшествия14 мая 2021 9:06

В Воркуте иномарка сбила пешехода: он умер в больнице

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД Воркуты

Фото: ГИБДД Воркуты

В четверг, 13 мая, в Воркуте Toyota RAV4 насмерть сбила пешехода. Об этом сообщил в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла вечером. Водитель ехал на автомобиле Toyota RAV4 по улице Транспортной. В районе дома №2 по улице Ленина сбил пешехода, который переходил проезжую часть не по зебре.

Как передает «КомиОнлайн», пострадавшего госпитализировали. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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