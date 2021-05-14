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Происшествия14 мая 2021 9:09

В Коми больше недели ищут пропавшего 51-летнего рыбака

Источник:kp.ru
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Фото: Северо-Западный РПСО

Фото: Северо-Западный РПСО

В Коми пропал 51-летний рыбак из Сыктывкара. Мужчина ушел из дома 3 мая и с тех пор о нем нет вестей. Последний раз его видела в окрестностях поселка Солнечный, где он намеревался рыбачить.

Последние сутки спасатели Сыктывкарского отряда Северо-Западного РПСО МЧС проводили поисковые работы на реке Удоре, однако работы не принесли плодов. Никаких зацепок или тела мужчины не было найдено.

Поиски пропавшего продолжаются и по сей день.

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