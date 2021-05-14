Вакцинированные жители Коми смогут бесплатно слетать в Сочи или Санкт-Петербург

«Аэрофлот» одарит вакцинированных пассажиров бесплатными милями Фото: Архив "КП"

В России «Аэрофлот» запустил акцию, в рамках которой вакцинированные жители России смогут получить бесплатные 10 тысяч миль на полет в города страны. Например, этого количества хватит на поездку в одну сторону из Москвы в Сочи или Санкт-Петербург.

Получат бесплатные мили первые 10 тысяч участников акции. Стартует предложение с субботы, 15 мая. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, первую прививку необходимо поставить после начала акции, при этом пассажир должен завершить весь цикл вакцинации, то есть поставить оба компонента прививки. Продлится акция до 31 декабря.

Для получения бонусов нужно предъявить в офисе авиаперевозчика или на сайте через форму обратной связи сертификат о вакцинации с портала госуслуг, а также подписанное согласие на обработку персональных данных. Затем при бронировании билетов внести специальный номер участника программы, после чего мили будут начислены автоматически.

Отметим, что на данный момент в Коми более 80 тысяч человек вакцинировались от коронавируса.

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