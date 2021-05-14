В Сыктывкаре 43-летняя женщина зарезала своего возлюбленного

Жительница Сыктывкара признана виновной в убийстве сожителя Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре осудили местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего возлюбленного. Женщина вонзила нож в грудь мужчины в ходе пылкой ссоры. За преступление 43-летняя сыктывкарка отправится на восемь лет в тюрьму.

Суд установил, что трагедия произошла осенью прошлого года. Пара распивала алкоголь и вдруг начала ругаться. В ходе конфликта женщина схватилась за нож и ударила со всей силы им в грудь любовника. От травм и обильной кровопотери мужчина умер до приезда «скорой».

В ходе следствия фигурантка признала вину по предъявленному обвинению, раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в пресс-службе СК по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Запах гнили и мухи»: в квартире Коми обнаружили трупы мужа и жены (подробности)