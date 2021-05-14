Экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию

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Осужденный за коррупционные преступления бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован из республики в колонию. Об этом сообщили в Сыктывкарском городском суде.

С декабря по апрель там рассматривалось новое уголовное дело в отношении Гайзера о превышении должностных полномочий по эпизоду с землей под застройку.

– Гайзер отбыл из Коми, о дальнейших его перемещениях нам неизвестно, – сообщили в суде.

В Верховном суде Коми в ближайшее время ожидается рассмотрение жалобы защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда, который признал экс-главу региона виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. От наказания он был освобожден из-за истечения срока давности уголовного преследования по статьям об организации преступления и превышении должностных полномочий. Как передает ТАСС, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

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