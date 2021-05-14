В Коми появится новый праздничный день

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В Коми появится День ветеранов боевых действий. Соответствующее поручение дал глава республики Владимир Уйба. Предполагается, что новый праздник будет отмечаться 1 июля.

Добавим, что инициаторами установления праздника стали руководители ветеранских организаций Коми.

В пресс-службе руководителя региона напоминают, что проект указа находится на интернет–портале общественных обсуждений нормативных актов. Каждый желающий может высказаться по поводу законодательной инициативы и внести свои предложения.

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