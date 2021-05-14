В Коми 42-летняя женщина найдена в собственной квартире при смерти

Женщина лежала на кровати, у нее шла кровь со рта и носа Фото: Архив "КП"

На больничной койке в тяжелом состоянии оказалась 42-летняя жительница Микуня. Женщине стало плохо накануне рано утром. По словам близких, у нее пошла кровь из носа и рта. Прибывшие медики экстренно госпитализировали больную в ближайший госпиталь. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщает PG11.ru со ссылкой на сестру заболевшей, госпитализированная находится на искусственной вентиляции легких. Местные врачи уже направили заявку столичным медикам с просьбой помочь, однако в Сыктывкаре отказались приезжать в Микунь. Шансов на выживание у женщины практически нулевые, дали неутешительный прогноз врачи.

- Мы не знаем, что делать и как быть. Неужели ждать смерти, ей ведь всего 42 года! Люди, прошу помощи. Я не знаю, куда обратиться и какие меры принять, - говорит сестра женщины.

На данный момент региональный Минздрав никак не комментирует инцидент.

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