В Сыктывкаре мужчина в День Победы до смерти забил знакомого

Житель Сыктывкара арестован на 2 месяца Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре местный житель убил своего знакомого, забив его до смерти. Несчастный скончался на больничной койке.

Инцидент произошел в День Победы на улице Морозова. В тот день между мужчинами вспыхнула пьяная ссора, которая переросла в драку. В ходе нее один из участников конфликта ударил другого несколько раз по голове, от чего последний упал без сознания на пол. Экстренно прибывшие на место происшествия медики попытались спасти мужчину, однако он умер в больнице от тяжелых травм, не придя в себя.

Подозреваемый уже задержан, сообщает пресс-служба МВД. Мужчине 14 мая была избрана мера пресечения.

- При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого, а также обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, на первоначальной стадии расследования уголовного дела, по мнению суда, не сможет быть надежной гарантией правопослушного и надлежащего поведения обвиняемого. Постановлением суда мужчина арестован на два месяца, - рассказали в пресс-службе суда.

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