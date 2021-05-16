В Коми работник предприятия сорвался с высоты и разбился насмерть

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В Коми прекратили расследование трагической гибели работника усинского филиала ООО БК «Евразия». Год назад мужчина сорвался с крыши производственного здания и разбился насмерть. По данному факту региональная Гострудинспекция совместно с прокуратурой провели проверку.

Оказалось, что погибший целенаправленно проигнорировал технику безопасности. Следствие установило, что в тот день инженер-энергетик поднялся на крышу без страховочного снаряжения, что является грубым нарушением. Сообщается, что работник сам должен был контролировать соблюдение предписаний в силу занимаемой должности и пресекать подобные нарушения.

Как сообщает «КомиОнлайн», Гострудинспекция по факту несчастного случая на производстве в адрес работодателя направила предписание, ответственных лиц привлекли к ответственности.

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