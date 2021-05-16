В Сыктывкаре в городском суде ожидаются кадровые перестановки

Вакантную должность судьи займет следователь из Воркуты Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре и других муниципалитетах республики поменяются некоторые судьи. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.

Уточняется, что квалификационная коллегия судей РК рекомендовала несколько кандидатов на должности судей в городских и районных судах региона.

Так, например, среди претендентов оказался руководитель следственного отдела по Воркуте СУ СКР по Коми в отставке Максим Фирсов. Квалифколлегия рекомендовала его на вакантную должность судьи Сыктывкарского городского суда.

Зампред Княжпогостского суда Ольга Черникова рекомендована на вакантную должность председателя этого же районного суда, а на должность судьи Усть-Вымского районного суда рекомендована Ольга Минина - мировой судья Удорского судебного участка.

Кроме того, на вакантную должность мирового судьи Водненского судебного участка Ухты рекомендована Мария Самохина, ранее занимавшая эту же должность.

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