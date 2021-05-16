В Сыктывкаре пьяная пара дебоширила этой ночью в кафе

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны более 70 раз выезжали на тревожные сигналы Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре задержали пьяную парочку дебоширов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Коми.

Отмечается, что 58-летний мужчина и его 35-летняя спутница отдыхали накануне в одном из баров в Эжвинском районе. Пара не рассчитала норму алкоголя и через какое-то время начала беспокоить клиентов заведения. На просьбы вести себя прилично женщина и мужчина реагировали крайне агрессивно.

Администратор кафе приняла решение нажать на тревожную кнопку. На вызов прибыл отряд Росгвардии, который задержал дебоширов. Они доставлены в дежурную часть полиции для выяснения обстоятельств.

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