В Сыктывкаре группа подростков была задержана за кражей еды

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны более 70 раз выезжали на тревожные сигналы Фото: архив "КП"

В продуктовом гипермаркете Сыктывкара подростки пытались украсть еду и алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми.

- Несовершеннолетние хотели пронести продукты питания и алкогольную продукцию через кассовую зону, не оплатив товар. Сумма ущерба составила более 1,5 рублей, - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что подростков «спалил» сотрудник магазина, который и вызвал росгвардейцев. По данному факту проводится проверка.

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