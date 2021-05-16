В Сыктывкаре после пожара в жилом доме найдено тело 35-летнего мужчины

В Сыктывкаре загорелась квартира в жилом доме. Есть погибший Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре сегодня, 16 мая, загорелся жилой дом по улице Карла Маркса, 168. В огне погиб 35-летний местный житель. О трагедии сообщили «КП-Коми» очевидцы произошедшего.

По их словам, на глаза десятков людей из обугленного дома спасатели вынесли тело мужчины, которого экстренно погрузили в карету «скорой помощи». Как рассказали в МЧС по Коми, факт пожара действительно подтвержден.

— Сообщение о возгорании в одной из квартир жилого дома по улице Карла Маркса, 168 поступил в 13:58. Подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место вызова в течение шести минут. Пожар был потушен за 20 минут, — уточнили в ведомстве.

Известно, что мужчина погиб в больнице. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако их усилия оказались тщетными. Сейчас дознаватель МЧС работает на месте трагедии, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

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