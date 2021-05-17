Роспотребнадзор по Коми рассказал правду о маркировке «Е» на этикетках продуктов

Потребители часто думают, что все добавки в той или иной степени могут оказать негативное последствия на здоровье человека, но это заблуждение, уверяет Роспотребнадзор. Большинство товаров в своем составе имеют обозначение «Е», что сокращенно означает «Европа». Пищевые добавки могут быть как натуральные, так и искусственные.

Очень часто под маркировкой «Е» обозначают натуральные вещества: Е-100 – куркумин, Е-101 рибофлавин (или витамин В2), Е 160 — паприка, Е 140 — хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи.

Реестр пищевых добавок достаточно большой, но их можно разделить на несколько основных групп:

Е1 – красители . Именно они придают многим продуктам красивый, насыщенный цвет

Е2 – консерванты . Консерванты добавляются в большое количество продуктов c длительным сроком хранения. Благодаря консервантам, производитель значительно увеличивает срок годности товара. Консерванты подавляют рост микроорганизмов, грибков (плесени).

Е3 – антиокислители . Значительно замедляют процесс окисления и вместе с консервантами способствует продлению сроков годности товаров.

Е4 – стабилизаторы . Сохраняют консистенцию и внешний вид продукта. Сюда относят всевозможные желатины, пектины, крахмалы, камеди.

Е5 – эмульгаторы . Благодаря им сохраняется структура продукта. Эмульгаторы добавляют в такие продукты как сливочное масло, майонез, шоколад.

Е6 – усилители вкуса и запаха . Именно из-за них привычный продукт кажется особенно вкусным и ароматным, поэтому не удивительно, что производители часто добавляют их в состав – это завуалированный маркетинговый ход – у покупателя возникает желание употреблять в пищу продукт именно этой фирмы.

Е7 и далее – другие добавки . Например, антибиотики, глазирующие агенты, улучшители хлеба.

Список запрещенных Е-добавок в России на 2020 год включает восемь наименований:

1. Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Представляет собой ядовитое вещество, является канцерогеном. Провоцирует развитие онкологических заболеваний, негативно влияет на дыхательную и мочеполовую системы.

2. Искусственный краситель Е123 (амарант). Признан канцерогеном согласно результатам тестовых испытаний. Повышает риск образований опухолей злокачественного характера, способствует появлению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие.

3. Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Канцероген. Действует на нервную систему: вызывает нарушение координации, памяти, состояние общего недомогания.

4. Консервант Е216 (пропилпарабен). Сильнейший аллерген. Вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.

5. Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказана для людей, страдающих астмой, аллергией. Вызывает головную боль, нарушение функций пищеварения, способствует росту злокачественных новообразований.

6. Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических болезней, в частности – носоглотки.

7. Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Оказывает токсическое действие на мочевыделительную систему.

8. Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и кожного покрова человека, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей.

Остальные пищевые добавки считаются относительно безвредными. Однако, не следует увлекаться продуктами, в составе которых их слишком много, так как некоторые пищевые добавки, при регулярном и чрезмерном употреблении способны вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, заболевания печени, почек, а также других органов и систем. Чрезмерное употребление продуктов, в состав которых входят пищевые добавки, усиливающие вкус и аромат, могут способствовать изменению пищевых привычек человека: любые продукты без содержание данных добавок будут казаться пресными и безвкусными.

Выбирайте продукты осознанно, всегда внимательно читайте этикетку и будьте здоровы!