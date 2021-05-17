В реках Коми обнаружено два трупа

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В Коми за минувшие два дня было обнаружены тела двух мужчин в водоемах республики. Трагические случаи были зарегистрированы в Прилузском и Ижемском районах.

Первый труп был найден в заводи реки Луза в минувшую субботу, 15 мая. На бездыханное тело мужчины обнаружили случайные свидетели. Оказалось, что погибшим является 55-летний рыбак. В этот день он пошел проверить сети, но так и не вернулся.

Днем позже жители Ижемского района нашли труп 61-летнего местного жителя. Трагедия случилась на реке Собысь (устье реки Сэдьмес), сообщает БНК. Обстоятельства несчастного случая сейчас выясняют стражи порядка.

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