В Ухте ураган сносил деревья и скамейки

Фото: программа "День"

В воскресенье,16 мая, в Ухте и Сосногорском районе, включая дачные массивы, прошелся дождь с сильным ветром и грозой. Стихия разбушевалась так, что ее последствия действительно впечатляют.

По многочисленным сообщениям ухтинцев, на набережной ветер сносил скамейки, во дворах на тротуары повалило деревья. Одна из припаркованных машин получила повреждения. Кроме того, ураган сорвал крыши на гаражах на улице Советской. Значительные повреждения кровли зафиксированы на общежитии индустриального техникума.

Деревья с корнем повалены в детском парке Ухты, а на автодороге - от поста ГАИ до п. Шудаяг - повалившееся дерево перекрыло дорогу. Но, как передает программа «День», его оперативно убрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики обещают погодные сюрпризы в Коми

Будьте осторожны, выходя на улицу 17 мая (подробнее)