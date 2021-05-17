В Ухте иномарка сбила пешехода-нарушителя

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В воскресенье, 16 мая, в Ухте Hyundai Accent сбил мужчину 1984 года рождения. Об этом сообщили в управление ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в Ухте в 10.51. Мужчина 2002 года ехал за рулем Hyundai Accent. Он ехал по набережной Газовиков. Напротив дома №4/2 автомобиль сбил на мужчину 1984 года рождения. Он пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавший получил ушиб ноги. Госпитализация мужчине не понадобилась. В отношении пешехода составили административный материал за нарушение правил движения. Водитель за рулем с 2020 года.

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