В Коми завоют сирены в нескольких городах

В Коми проверят систему оповещения Фото: архив "КП"

В Коми 19 мая проверят системы оповещения, сообщает пресс-служба МЧС. Сирены завоют в Ухте, Воркуте и Сыктывкаре. Начало проверки, как уточняет ведомство, 10 утра. Продлится она два часа.

- Проверка систем оповещения населения, проводимая в Республике Коми, носит контрольный характер. Она необходима для проверки качества работы системы, а также отработки своевременного доведения до населения проверочных сигналов и информации о чрезвычайных ситуациях. В случае обнаружения неполадок или недостаточно качественной работы, система подлежит немедленному ремонту, - прокомментировал сообщение Председатель Комитета РК гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.

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