В Сысольском районе судили виновника смертельного ДТП

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Сысольский районный суд признал 29-летнего жителя поселка Нижний Одес виновным в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла ночью 21 сентября 2020 года. Мужчина ехал по трассе Чебоксары – Сыктывкар в сторону села Визинга. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате ДТП погиб водитель встречного автомобиля, а его родному брату, пассажиру, в результате аварии причинены телесные повреждения, квалицированные как тяжкий вред здоровью.

Житель Нижнего Одеса вину в содеянном признал полностью. До вынесения приговора возместил потерпевшей стороне моральный вред в размере 650 тысяч рублей.

Суд приговорил виновника ДТП к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу не вступил.

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