Жителя Усинска будут судить за вымогательство миллиона

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В Усинске 37-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2017-2018 года фигурант вместе с другими соучастниками занимался хищением денег и имущества, а также получением незаконных вознаграждений от усинских коммерсантов. Так, мужчина и его соучастники использовали фиктивные документы о наличии несуществующей задолженности. С применением насилия и угроз его применения злоумышленники требовали от руководителя местной организации 1,1 миллиона рублей. Серьезность своих намерений вымогатели продемонстрировали, забрав принадлежащий предпринимателю грузовой автомобиль УРАЛ.

Затем жителя Усинска объявили в розыск, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Вину в содеянном он признал частично, ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в Усинский городской суд. Уголовное дело в отношении остальных соучастников передали в суд в 2020 году, и сейчас оно находится на рассмотрении.

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