Названы самые зараженные ВИЧ-инфекцией города Коми

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В Коми три из четырех заражений ВИЧ происходят половым путем. Об этом сообщает завотделом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Михеева.

По ее словам, в процентном соотношении данный показатель равен 75,2%. Она уточнила, что лишь одна четвертая часть зараженных употребляла инъекционные наркотики, то есть заразилась через иглу.

Отмечается, что в Коми вирусом заражаются молодые люди – от 26 до 45 лет. Среди инфицированных часто встречаются и дети.

По информации центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в Коми 65,5% зараженных - мужчины, 34,5% - женщины. Всего в регионе живут 2,7 тысяч ВИЧ-инфицированных.

За первые три месяца 2021 года выявлены более 60 новых больных. По распространенности ВИЧ-инфекции в 2020-м году в лидерах были Воркута, Ухта и Сыктывдинский район.

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