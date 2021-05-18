В Инте женщина перевела мошенникам 149 тысяч рублей

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Жительница Инты 1961 года рождения перевела мошенникам почти 150 000 рублей, поверив в «легенду» об атаке на ее счет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что на ее счет идет атака со стороны неизвестного, поэтому женщина вскоре может потерять все свои деньги.

Далее собеседник рассказал, что сотрудники учреждения помогут сохранить накопления, если интинка переведет их на защищенный счет. Позднее с ней связывались уже другие «работники банка», которые пошагово разъясняли алгоритм действий. После этого женщина отправилась к ближайшему банкомату, сняла 149 000 рублей и перевела их на несколько счетов. Аферисты перестали выходить с ней на связь. Горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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