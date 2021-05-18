Воркутинец ранил ножом в спину своего собутыльника

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте местного жителя 1999 года рождения подозревают, в том ранил ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился воркутинец 1998 года рождения и сообщил, что ему причинили телесные повреждения. Молодой человек распивал спиртное со знакомым. Внезапно между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник взял нож и нанес потерпевшему колотую рану спины. В результате пострадавший получил легкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что преступление совершил ранее судимый воркутинец 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело. По делу имеются свидетельские и признательные показания. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО за ранее совершенное преступление.

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