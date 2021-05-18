В Ухте 29-летний парень зверски зарезал пенсионера

Конфликт между жителями Ухты закончился смертью одного из них Фото: Архив "КП"

В Ухте молодой человек убил 60-летнего собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Как уточнили в ведомстве, пьяный конфликт, переросший в трагедию, произошел на улицей Строителей. Между 29-летним парнем и пенсионером во время застолья завязалась ссора, в ходе которой молодой ухтинец несколько раз ударил старшего товарища ножом в грудь. Несчастный скончался практически мгновенно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины, который лежал в луже собственной крови.

- Подозреваемый задержан, в отношении нее следствием будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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