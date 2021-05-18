В Коми более 30 тысяч человек получат право на новые льготы

В Коми 30 тысяч человек получат удостоверение «Детей войны» Фото: архив "КП"

В Коми более 30 тысяч человек получат удостоверение «Дети войны». Об этом сообщает региональный Минтруд. По данным ведомства, на изготовление «корочек» потребуется 450 тысяч рублей. Это около 15 рублей за бланк.

Напомним, что ранее Правительство республики приняло закон, устанавливающий новые меры соцподдержки гражданам, родившимся и проживавшим на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Так, дети войны могут рассчитывать на соцобслуживание вне очереди, компенсацию ЖКУ, а также ежегодные выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми дети войны получат новые льготы (подробности)