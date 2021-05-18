В Сыктывкаре возле школ выставлены полицейские патрули

Возле школ в Сыктывкаре выставили полицейские патрули Фото: Архив "КП"

Возле сыктывкарских школ выставлены полицейские патрули. Об этом «КП-Коми» рассказали жители города.

- С утра сына отводила в садик, стоят, дежурят. Сначала очень удивилась, а потом поняла, почему выставили патрули, - говорит Наталья В.

По всей республике после трагедии в Казани усилены меры безопасности в школах. Такое поручение дал лично глава республики Владимир Уйба. Антитеррористичекая деятельность также усилена перед предстоящими выпускными.

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