В Усть-Куломском районе женщина избила девочку и заплатила 50 тысяч

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В Усть-Куломском районе женщина избила и оскорбила девочку, с нее взыскали компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Женщину признали виновной в том, что она избила ребенка. Ее приговорили к 100 часам обязательных работ. Кроме того, фигурантка оскорбила несовершеннолетнюю, унизив честь и достоинство последней. Нарушительницу оштрафовали на 1500 рублей.

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что причинение ответчиком несовершеннолетней морального вреда, выразившееся в причинении физических и нравственных страданий, нашли свое подтверждение в ходе разбирательства. С женщину взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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