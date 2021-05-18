В Усинске ищут двух женщин, пропавших полгода назад

В Усинском городском округе спасатели выехали на повторные поиски двух женщин, пропавших в конце 2020 года. Поисковые мероприятия ведутся по реке Уса от поселка Парма до поселка Усть-Уса.

Аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» возобновил поиск местных жительниц, которые предположительно могли утонуть в поселке Парма в октябре и ноябре прошлого года. Первая женщина 23 октября 2020 года вызвала такси к своему дому по Красноярскому проезду и доехала до причала поселка Парма. После этого на связь она не выходила. До настоящего времени об ее местонахождении ничего неизвестно.

Согласно полученной информации, в конце октября на льду у берега реки Уса на причале в Парме видели куртку, похожую на куртку пропавшей. Вторая жительница Усинска 1973 года рождения 26 ноября 2020 года ушла из дома и не вернулась. Ее местонахождение также не установлено.

Однако, как передает «Комиинформ», 27 ноября на льду на причале в Парме были обнаружены следы, ведущие вглубь реки, которые обрывались на краю полыньи.

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