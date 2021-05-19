Туристы из Сыктывкара смогут попасть в Тунис уже в июне

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Первый чартерный рейс из Сыктывкара в Тунис отправится 6 июня. Рейс совершит авиакомпания «Северный ветер». Самолет по маршруту «Сыктывкар – Монастир» вылетит в половину пятого утра и будет в воздухе пять часов.

Организует полет туроператор «Пегас Туристик», кроме него перевозками пассажиров займется и «ANEX Tour».

Также в июле ожидается чартерный рейс «Сыктывкар – Энфида». Время вылета – 22:10 11 июля, сообщает «Комиинформ».

Напомним, Тунис заявил о готовности начать принимать туристов, в том числе российских, уже с 19 апреля при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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