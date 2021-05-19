В Сыктывкаре вырубят почти 500 деревьев

В Сыктывкаре планируют вырубить почти 500 деревьев. Соответствующую закупку опубликовала администрация столицы Коми.

Начальная стоимость контракта составляет 674 тысячи рублей. Эти деньги выделили из муниципального бюджета. Подрядчику предстоит произвести выборку и пометку 280 деревьев, подлежащих вырубке и уборке, на улице Нагорной. Здесь произрастают ель, пихта, береза, лиственница и ольха. Кроме того, будут вырублены 210 деревьев на улицы Тентюковской в районе дома №365. После вырубки зеленые насаждения вывезут за город. Работы необходимо выполнить до 30 октября.

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