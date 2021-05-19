В Сыктывкаре неделю будут отключать горячую воду

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В Сыктывкаре начинаются гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с этим в городе будут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Коми филиал ПАО «Т Плюс» с 25 мая приступает к поэтапным гидравлическим испытаниям тепловых сетей Сыктывкара на плотность и прочность. Это ежегодное мероприятие проводится после каждого отопительного сезона для выявления дефектов трубопроводов и устранения их в межотопительный период.

Испытания выполняются теплоносителем с повышенным давлением. Энергетики убедительно просят горожан в период опрессовок не находиться рядом с надземными трубопроводами, не парковать автотранспорт вблизи теплотрасс и на люках тепловых камер.

На первом этапе, с 25 по 31 мая, для проведения испытаний будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

ул. 28 Невельской дивизии, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73,75;

ул. Дальняя, 1, 1а, 10, 17, 19, 33, 34, 36, 37;

ул. Димитрова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24;

ул. Карла Маркса, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210;

ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Катаева, 2, 2/1, 3,4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19, 19А, 21,21А, 23А, 25А, 27А, 29, 33А, 35/3, 35А, 37, 37А, 37/1, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51;

ул. Кирпичная, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 27;

ул. Коммунистическая, 32-39, 39/1, 41, 43, 44, 44/2, 44/3, 44А, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 47/1, 48, 48А, 48/2, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 62, 62А, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 84, 88, 88/1;

ул. Маегова, 5, 7, 9, 11, 18-21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 50, 52;

ул. Мирный переулок, 5А;

ул. Морозова, 1А, 2, 3, 13, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 53;

ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. Нагорный проезд, 7, 9, 11, 13, 15;

Октябрьский проспект, 40-45, 47-51, 53, 54, 55, 55А, 58, 59, 59А, 60-70, 74-81, 83, 85, 92, 102, 104;

ул. Оплеснина, 11, 13/1, 14, 16, 18, 22, 23, 23А, 24-27, 27А, 28, 29, 29А, 30-34, 35А, 37, 41/1, 42- 45, 52, 54, 54А, 54/1, 56, 58, 58А, 60;

ул. Орджоникидзе, 51, 51/2, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 61А, 61Б, 62, 63А, 64, 66, 71, 73, 73/1, 75, 75/1, 77, 79, 81;

ул. Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;

ул. Старовского, 16, 16/1, 17, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 59, 61;

ул. Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20А;

ул. Юхнина, 20-23, 26.

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