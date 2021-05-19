В России приняли закон о новых выплатах

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Госдума России в третьем чтении одобрила закон о выплатах некоторым категориям граждан. Положения закона направлены на реализацию задач, обозначенных в Послании президента РФ, сообщает пресс-служба Нижней Палаты.

Так, закон предусматривает установление ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума. Деньги начнут поступать на карты женщин уже с 1 июля. Однако рассчитывать на денежную выплату смогут лишь те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Напомним, в Коми величина прожиточного минимума с 1 января 2021 года в расчете на душу населения составляет 14,5 тысяч рублей.

В документе говорится и о выплате ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума. Оно будет выплачиваться также с 1 июля этого года.

Согласно новому закону пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет включительно будут выплачивать в размере 100% среднего заработка.

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