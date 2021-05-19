Медвежонок-потеряшка из Ухты может уехать за пределы Коми

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Медвежонок, который вышел к людям в Веселом Куту, поедем в Центр спасения медвежат. К слову, там находится еще одна любимица жителей Коми Пужа.

Как сообщает издание «День», человек, у которого сейчас находится зверь, решил, что его надо отправить в центр Пажетновых. Медвежонку уже сделали все необходимые прививки и чипировали, теперь ждут только решение Центра.

Расписание у медведя самое обычное для его возраста: проснуться, поиграться, поесть. Кстати, зверь очень любит коровье молоко и с удовольствием его лакает. А из более серьезной еды он предпочитает кашу и свежую траву.

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