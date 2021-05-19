Работу по жалобам в соцсетях включат в оценку деятельности глав муниципалитетов Коми

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что работу по жалобам граждан в соцсетях нужно включить в оценку деятельности глав муниципалитетов. Об этом он сообщил на заседании правительства региона.

Уйба отметил, что власти неэффективно работаем с гражданами по жалобам в соцсетях.

– Пока сегодня решаем базовые вопросы, другие регионы пошли дальше, – заявил глава Коми.

Руководитель региона заявил, что руководители муниципалитетов долго отвечают на вопросы граждан, просроченные ответы по проблемам есть в Эжвинском районе Сыктывкара, Троицко-Печорске, Ухте и на Удоре.

– Еще раз призываю руководителей смотреть данные Центра управления регионом и оперативно отрабатывать проблемы, – отметил глава Коми.

Уйба считает правильным шагом включить работу в соцсетях в оценку эффективности работы руководителей муниципальных образований. Глава региона подчеркнул, что несмотря на системные проблемы, которые не решались годами и десятилетиями, нужно работать и решать вопросы.

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