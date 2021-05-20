В Сыктывкаре в ДТП погибла 50-летняя пассажирка такси

Фото: ГИБДД по Коми

Под Сыктывкаром рано утром произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Сообщается, что в ДТП погибла женщина.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Коми, происшествие было зафиксировано в шестом часу утра на дороге Сыктывкар – Эжва. На трассе лоб в лоб столкнулись Datsun on-DO под управлением 28-летнего таксиста и Fiat Doblo. Весь удар пришелся на сторону пассажирки Uber. Сообщается, что 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия от травм несовместимых с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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