В Сыктывкаре из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

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В Сыктывкаре под окнами жилого дома был найден 3-летний ребенок. Оказалось, что мальчик упал из окна одной из квартир.

Как сообщили в пресс-службе МВД, несчастный случай произошел на Национальной улице. Ребенок в это время находился с няней, которая уложила его спать и вышла из комнаты. Окно в квартире было открыто, но нем была москитная сетка. В какой-то момент малыш проснулся и вскарабкался на подоконник, он уперся на непрочную поверхность сетки и упал с шестиметровой высоты. Плачущего мальчика нашел прохожий, который и вызвал «скорую».

Сейчас ребенок находится в городской больнице в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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