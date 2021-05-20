В Сыктывкаре СК проводит проверку по факту падения 3-летнего малыша из окна дома

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В Сыктывкаре следователи заинтересовались падением маленького ребенка с шестиметровой высоты. Трехлетний мальчик выпал из окна в то время, когда его няня находилась в другой комнате. Она уверяет, что оставила ребенка ненадолго, так как он лег спать.

- Следственными органами по факту падения малолетнего ребенка из окна жилого дома проводится доследственная проверка. По имеющимся данным, из окна квартиры дома по улице Национальной выпал мальчик 2018 года рождения. С травмами его госпитализировали в больницу, - уточнили в ведомстве.

Напомним, ребенка нашел случайный прохожий, который и вызвал «скорую». Сейчас за ребенком установлен медицинский уход, он находится в городской больнице в отделении нейрохирургии.

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