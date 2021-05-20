В Коми 18-летняя девушка въехала на иномарке в подростка

18-летняя девушка двигалась на автомобиле Fiat Doblo сбила пешехода Фото: Архив "КП"

В Ухте на 17-летнюю девочку наехала молодая ухтинка за рулем Fiat Doblo. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГИБДД. Известно, что авария случилась на Загородной улице. Подросток переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда в нее влетела машина. От удара девочка получила перелом стопы. Прибывшие на место медики госпитализировали подростка в больницу.

В ГИБДД отметили, что 18-летняя девушка-водитель водительское удостоверение получила в июле 2020 года и в течение года ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

Также в отделе заметили, что участок дороги, где был совершен наезд, не является местом концентрации ДТП.

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