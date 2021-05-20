В Сыктывкаре начались дноуглубительные работы на реке Вычегда

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре в районе Алешино стартовали дноуглубительные работы на реке Вычегда, сообщает местная администрация. Углубление подхода к причалу со стороны поселка Седкыркещ проводится с целью недопущения обмеления и обеспечения стабильного курсирования речных судов.

Муниципальный контракт на проведение дноуглубительных работ заключен с ФБУ «Севводпуть», которое специализируется на такого рода работах. В настоящее время уже проведены замеры глубин на паромной переправе Алешино-Седкыркещ, ближе в Седкыркещу. В рамках контракта планируется произвести выборку свыше 38 тысяч кубометров грунта. Срок проведения работ по контракту – до конца июня.

По информации заказчика работ – МКП «Жилкомсервис», которое совместно с администрацией города контролирует ход выполнения работ, подрядчик намерен завершить дноуглубительные работы до конца следующей недели. После чего будут проведены контрольные замеры глубин и объемов выборки грунта.

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