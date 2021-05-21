В Корткеросском районе «Лада» сбила лося: пострадали три человека

Фото с паблика финно-угорского этнопарка

В четверг, 20 мая, в Корткеросском районе «Лада XRAY» сбила лося, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22.00. Мужчина 1965 года рождения ехал за рулем «Лады» по дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 36-м километре автомобиль сбил лося, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель и две его пассажирки 1967 и 1988 годов рождения. У первой женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану века, а у второй – открытую черепно-мозговую травму и рану лба. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану скулы. За рулем мужчина с 1991 года. О состоянии попавшего в ДТП лося не сообщается.

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