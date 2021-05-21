В Сыктывкаре спасли ребенка, голова которого застряла в накладке унитаза

В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась маленькому ребенку, застрявшему головой в крышке унитаза.

Девочка играла с детской накладкой на унитаз и надела ее себе на голову. В итоге голова ребенка застряла в пластиковой конструкции. Снять ее без подручных средств было опасно, поскольку края (в обратную сторону) острые. В квартиру прибыли спасатели, которые и освободили голову малышки из накладки. Как передает «Комиинформ», девочка не пострадала.

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