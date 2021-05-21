В Коми внедрят онлайн-продажу билетов на вертолеты

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Коми планируют внедрить электронную продажу билетов на вертолетные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

В соцсетях жители Усть–Цилемского района жалуются на сложности, связанные с приобретением билетов на вертолетные рейсы из райцентра в труднодоступные населенные пункты. Для того, чтобы купить их, приходилось занимать очередь с вечера и ждать до утра: отсутствовала возможность забронировать билеты или приобрести их онлайн.

Глава республики Владимир Уйба поручил правительству выработать механизм электронной продажи и бронирования билетов, исключающий длительное ожидание в очередях. Планируется, что к следующему периоду распутицы проблема с продажей билетов будет решена.

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