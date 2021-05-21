В Сыктывкаре злостный нарушитель ПДД сбил мотоциклиста

В Сыктывкаре нарушивший ПДД в 162-й раз мужчина сбил мотоциклиста Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 26-летний мотоциклист оказался под колесами корейской легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

По данным ведомства, 26-летний водитель KIA грубо нарушил ПДД и сбил молодого человека. Так, при движении по улице Интернациональной, поворачивая налево на Крутую улицу, он не предоставил преимущество и врезался в мотоцикл Avantis, который ехал навстречу.

В результате пострадал мотоциклист, у которого сломаны конечности и травмирована голова. Молодой человек был госпитализирован в больницу. Отметим, что он передвигался на мотоцикле без шлема.

Однако сравнится по количеству штрафов и нарушений водитель байка не сможет. У 26-летнего парня на корейской иномарке за четыре года вождения было 161 нарушение ПДД.

По данному факту начата проверка.

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